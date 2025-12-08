Bili smo velesila, a danas smo tek 34. na svijetu; ispred nas su Japan, Angola, Libanon, Iran...

FIBA je u studenom najavila promjenu sustava bodovanja i rangiranja muških reprezentacija, a promjene su primijenjene već nakon prvog ciklusa kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2027.

U uvođenju promjena sudjelovala je i tvrtka Assist Research, uz čiju je podršku i matematičku stručnost FIBA razvila poboljšanu verziju modela rangiranja, vođena trima glavnim ciljevima: da bude jednostavniji, da recentni rezultati dobiju više na vrijednosti, te da nagrađuje momčadi koje dođu daleko na velikim natjecanjima (svjetska prvenstva, olimpijske igre, kontinentalna prvenstva).

Jedan od glavnih faktora pri računanju bodova je i regionalni koeficijent koji će vrijediti za razdoblje od 2025. do 2029. Europa i dalje ima najviši koeficijent (1,0), potom slijede Amerike (0,93) pa Afrika (0,69) te Azija i Oceanija (0,68).

Nakon uvođenja novog načina rangiranja za muškarce, Fiba će sljedeće godine promijeniti i način rangiranja za žene te mlađe dobne kategorije.

Na najnovijoj FIBA rang-listi nema značajnijih promjena, jer je deset najboljih momčadi zadržalo svoje pozicije.

U vodstvu su Sjedinjene Države s 871.8 bodova. Slijedi Njemačka kao najviše rangirana europska momčad (794.2). Treća je Srbija (788.8), četvrta Francuska (780.1), a top pet zatvara Kanada (778.8).

Reprezentacija Hrvatske, koja je otvorila kvalifikacije uvjerljivim pobjedama protiv Cipra i Izraela, se nalazi na 34. mjestu sa 376.8 bodova.

Realno, katastrofa je to za našu reprezentaciju, nekad smo bili košarkaška velesila, a danas su ispred nas 'velikani' kao što su Japan (22.), Iran (26.), Kina (27.), Libanon (28.), Angola (32.) BiH (33.)...

FIBA ​​rang-lista (prosinac 2025.):