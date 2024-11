Željko Sopić vrlo iskreno o viđenom od Dinama i potezima Nenada Bjelica

Golove za goste zabili su Jamie Gittens u 41. minuti, Ramy Bensebaini u 57. minuti, te Serhou Guirassy u 90. minuti. Dinamov trener Nenad Bjelica imao je velikih problema, jer nije mogao računati na petoricu igrača koji bi u normalnim okolnostima bili starteri. A to su Ivan Nevistić, Arijan Ademi, Josip Mišić, Petar Sučić, te Bruno Petković. Priliku je od prve minute dobio 18-godišnji Branko Pavić, ali ono što se ne sviđa navijačima Modrih jest podatak da u okvir gola gostiju nije upućen ni jedan udarac.

Za komentar viđenog u Maksimiru tražili smo Željka Sopića, 50-godišnji nogometni trener, te bivši igrač, koji je svojevremeno bio i igrač Borussije, ali ne iz Dortmunda, nego iz Mönchengladbacha.

'Dinamo je bio u velikim kadrovskim problemima. Petar Sučić, Josip Mišić, Arijan Ademi, Ivan Nevistić, Bruno Petković... pet bitnih igrača nije bilo na raspolaganju. Igrali smo protiv protivnika koji je realno bolji od nas. Nemamo mi tu što puno pričati. Ti su igrači koji su jednostavno moćniji, brži i bezobrazno trče. Slobodno tako napišite, bezobrazno trče u negativnu tranziciju, tzv. gegen-pressing, koji se još razvio za vrijeme Jürgena Kloppa', pojasnio je Sopić, ali i nastavio.

'Je li me Nenad Bjelica iznenadio sastavom? Malo je. Iskreno rečeno, neke stvari nisam baš pohvatao. Ali on trenira tu ekipu, on zna što ima, odnosno što nema u momčadi i što može, odnosno što ne može. Malo me iznenadilo što smo počeli s 4, 5 niskih igrača. Znali smo da će nas Dortmund stisnuti. I kad igramo s petorkom i da će raditi '2 na 1' na boku i da će tu doći dosta ubačaja, odnosno da će biti dosta prekida. Ali jednostavno, Borussia je u ovom trenutku bolja, treba im stisnuti ruku i to je to'.