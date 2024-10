Željko Sopić komentirao mogućnost da sjedne na klupu Hajduka

Gostujući na tom Pocastu, bivšem treneru Gorice i Rijeke, Sopiću stiglo je pitanje vidi li se jednog dana na klupi Hajduka?

'Ljudi krivo shvaćaju neke stvari. Meni je Hajduk jako drag klub. To što sam ja rođen u Zagrebu i navijač sam Dinama, to je tako. Ja to nikad neću skrivati. Nikad ne znaš što će se dogoditi', rekao je Sopić pa nastavio:

'Ljudi, ja sam navijač Dinama, znači... Poznavajući hrvatsku državu, moglo bi biti puno problema. Bolje da neke stvari ne komentiram. Poznavajući sebe, dosta sam temperamentan i oni dolje su temperamentni. Ne znam bi li se sve to moglo uklopiti. To je takozvani opći kaos, opće ludilo, a ja nisam baš neki koji voli slušati. Ne kažem da što je na umu to je na drumu, da ne razmislim o nekim stvarima, ali jednostavno imaš neke postulate posla i življenja, kako živiš i sad nisam baš uvijek ravno', bio je Sopićev komentar.