Zdravko Mamić iskreno o igračima koji ga se nisu sjetili, Davoru Šukeru i licemjernim prijateljima

Gazda hrvatskog nogometa, kako mnogi tretiraju Zdravka Mamića, nakon što ga je županijski sud u srijedu, temeljem nepravomoćne, osudio na šest i pol godina zatvora, otišao je u Bosnu i Hercegovinu, točnije u Međugorje, gdje prati sve što se zbiva u i oko hrvatskog nogometa

Zdravko Mamić osvrnuo se i na uspjehe reprezentacije na svjetskom prvenstvu ali i aktualne rezultate Dinama.

'Iskreno, to mi daje najviše snage i veselja, tako da mi nekako ispada da mi ovdje sada zaista nitko ne fali'.

U post-ruskoj euforiji, među reprezentativcima Mamićevo ime nije se previše spominjalo. Jeste li time, s ljudskog aspekta, ljutiti?

'Ljudski me zasmetalo, dao sam dio sebe za veliku većinu tih momaka, ali ne, ljutnje ni malo nije bilo..dapače.

Svi znamo na vezu Zdravko Mamić - Davor Šuker, odnosno njihov odnos. Evo što o aktualnom predsjedniku HNS-a misli Mamić.

'O njemu se može dugo i naširoko pričati, možete ga voljeti ili ne, ja osobno vidim puno krivih pristupa Davora, ali rezultatski, statistički gledano on je najuspješniji predsjednik saveza, rezultatski najkompletniji djelatnik kada zbrojimo igračku i predsjedničku karijeru. Ima pogrešaka, i on to zna, ali ja osobno gledajući sa strane on je savezu pun pogodak u ovome trenutku'.