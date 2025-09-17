Zbog ove fotografije objavljene u 2 ujutro Turci su otpustili zaposlenika košarkaškog saveza

U nedjelju je završio Eurobasket. Njemačka je prvak Europe, Turska je druga, a bronca je otišla u Grčku. No, i nakon nekoliko dana povlače se repovi s polufinala između Turske i Grčke.
Košarkaški savez Turske našao se u središtu skandala nakon što je njihov djelatnik dobio otkaz zbog sporne objave na službenom profilu Saveza tijekom Eurobasketa.
Naime, u noći uoči finala na Instagram stranici KS Turske pojavila se montirana fotografija turskog reprezentativca Cedija Osmana koji 'leti' iznad grčkog superstara Giannisa Antetokounmpa. Uz fotografiju stajao je i natpis ‘Bez milosti’.
Objava je izazvala ogorčenje u grčkoj košarkaškoj javnosti, koji su istu smatrali ponižavajućom za svoju najveću zvijezdu, a stigla je i službena žalba FIBA-i. Fotografija je ubrzo obrisana, no posljedice za zaposlenika Saveza bile su trenutne – dobio je otkaz i hitno je vraćen u Tursku.
‘Ta je osoba objavila fotografiju oko dva sata ujutro, bez da je itko znao za nju. Kada je Savez saznao, odmah su reagirali – zaposlenik je otpušten, objava je uklonjena i upućena je isprika’, izjavio je izbornik Ergin Ataman na konferenciji za medije.
‘Naravno da objava nije bila primjerena, ali nažalost takve se stvari događaju na društvenim mrežama’, dodao je Ataman.
Podsjetimo, Turska je oduševila nastupima na Eurobasketu, posebno uvjerljivom pobjedom nad Grčkom 94:68 u polufinalu. U finalu je ipak slavila Njemačka rezultatom 88:83, dok su Turci osvojili srebrnu medalju.