Zbog ove fotografije objavljene u 2 ujutro Turci su otpustili zaposlenika košarkaškog saveza

U nedjelju je završio Eurobasket. Njemačka je prvak Europe, Turska je druga, a bronca je otišla u Grčku. No, i nakon nekoliko dana povlače se repovi s polufinala između Turske i Grčke.

Košarkaški savez Turske našao se u središtu skandala nakon što je njihov djelatnik dobio otkaz zbog sporne objave na službenom profilu Saveza tijekom Eurobasketa.

Naime, u noći uoči finala na Instagram stranici KS Turske pojavila se montirana fotografija turskog reprezentativca Cedija Osmana koji 'leti' iznad grčkog superstara Giannisa Antetokounmpa. Uz fotografiju stajao je i natpis ‘Bez milosti’. Objava je izazvala ogorčenje u grčkoj košarkaškoj javnosti, koji su istu smatrali ponižavajućom za svoju najveću zvijezdu, a stigla je i službena žalba FIBA-i. Fotografija je ubrzo obrisana, no posljedice za zaposlenika Saveza bile su trenutne – dobio je otkaz i hitno je vraćen u Tursku.