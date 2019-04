Otkriveno zašto izbornik Zlatko Dalić nije bio na derbiju; je li moguće da mu je ovo važnije?

Hajduk i Dinamo na Poljudu su u srijedu odigrali 86. 'vječni derbi'. Slavili su 'modri' 1:0 golom Gavranovića. Poljudske su tribine bile ispunjene, lože pune uglednika, nogometnih i sportskih djelatnika, skauta najvećih europskih klubova... Pa ipak je ovo najveći hrvatski derbi, sudar dva najveća i najpopularnija hrvatska kluba. No, hrvatskom izborniku ni traga...

No, među brojnim poznatim licima nedostajalo je jedno, izuzetno važno u hrvatskom nogometu. Ne, nije to predsjednik HNS-a Davor Šuker, njega Poljud ne bi lijepo dočekao. No, mnogi su se s pravom zapitali 'Pa gdje je izbornik Zlatko Dalić? Zar je moguće da propušta derbi u Splitu?'.

E, da. Izbornik Zlatko Dalić je u srijedu 3. travnja imao važnijeg posla. U stvari, čak i nije bio tako daleko, u vrijeme najvećeg hrvatskog derbija bio je nekih 170 kilometara od Splita, 'odokativno' nešto više od dva sata vožnje automobilom u smjeru susjedne BiH.

Da, Zlatko Dalić je, u pratnji bivšeg izbornika, vječnog i neuništivog Miroslava Ćire Blaževića, u Mostaru promovirao svoju knjigu o Svjetskom prvenstvu u Rusiji! Istina, ta je promocija još ranije dogovorena, ali...

'Neću biti na derbiju na Poljudu jer je predstavljanje knjige o Svjetskom prvenstvu u Rusiji u Mostaru dogovoreno još prije tri mjeseca za taj dan u to vrijeme. Tada se nije znalo kad će se igrati derbi', opravdao se nekoliko dana prije derbija Zlatko Dalić u razgovoru za 24sata i dodao:

'Iako ja neću biti na utakmici, tamo će biti netko od mojih suradnika. Želim predstaviti knjigu i u Mostaru da se širi to hrvatsko zajedništvo.'