Zabrinuti Lewis Hamilton iskreno je priznao da bi ovo mogla biti teška sezona: Imamo pouzdan bolid, ali...

Ferrari je odnio dvostruku pobjedu na prvoj utrci nove sezone Formule 1 za Veliku nagradu Bahraina. Odmah iza njih bili su Mercedesi, Lewis Hamilton ciljem je prošao kao treći, a George Russell bio je četvrti. Problem? Mercedesi su bili sporiji čak 10 sekundi...

Neki će reći kako je Lewis Hamilton imao razloga za zadovoljstvo nakon trećeg mjesta na utrci za Veliku nagradu Bahraina. Srušio je Hamilton još jedan rekord kojeg je držao Michael Schumacher i to onaj od 15 sezona u nizu (1992. do 2006.) tijekom kojih je imao barem jedno postolje, a stigao do rekordne 250. utrke u kojoj je osvajao bodove.