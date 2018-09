Zaboravite Vettela i Hamiltona, ovo je nova generacija klinaca koji će zavladati Formulom 1

Sebastian Vettel i Lewis Hamilton možda su zajedno uzeli osam naslova prvaka u Formuli 1 u posljednjem desetljeću, ali tome uskoro dolazi kraj. Predstavljamo vam novu generaciju supertalentiranih vozača koji će vrlo brzo zavladati elitnim automobilističkim natjecanjem, a predvodi ih zaista sjajan trojac...

Vettel i Hamilton bore se za titulu prvaka i ove sezone u Formuli 1. Bit će to deveta kruna podijeljena u posljednjih 11 godina između ova dva vozača, a samo su se Nico Rosberg i Jenson Button drznuli umiješati u podjelu lovorika, dok je iznenađujuće izvisio Fernando Alonso, iako ga svi stavljaju uz bok Nijemcu i Britancu.

No ne smijemo zaboraviti da ovaj Nizozemac ima tek 20 godina i da su pred njim možda i puna dva desetljeća jurnjave među elitom, a u tom razdoblju - ako Schumacherovi rekordi nekako prežive nalet Lewisa Hamiltona - vjerojatno će pasti pred 'ludim Maxom', kako je nazvan nakon prvih nekoliko sezona u Formuli 1.

Ta je odluka 'bikova' izazvala žestoke reakcije starijih vozača koji su digli glas, pribojavajući se opasnosti na stazi u liku neiskusnog klinca, a FIA je reagirala tako što je zabranila nešto slično u budućnosti i uvela dodatne kriterije za dobivanje F1 superlicence, do koje je danas nemoguće doći bez vrhunskih višegodišnjih rezultata u juniorskim kategorijama.

'Svi ga gledaju kao nekog boga, ali ja znam da on to nije', tvrdio je stariji Verstappen, likujući što je Schumijev povratak s Mercedesom u četrdesetim godinama bio neuspješan.

'Jos The Boss' nikad kasnije nije vozio tako brz bolid kao te godine i još danas je ogorčen na svog timskog kolegu Michaela Schumachera, koji je tada postao prvak. Optužio ga je jednom prilikom da je koristio zabranjenu kontrolu proklizavanja i ne može se pomiriti s time da je sedmerostruki F1 prvak bio toliko brži od njega.

Međutim Verstappen je začepio usta kolegama ranije nego što je to itko očekivao. Već u svojoj drugoj utrci završio je za volanom Toro Rossa kao sedmi u Maleziji 2015. godine, a nekoliko utrka kasnije bio je četvrti u Hungaroringu.

Simpatičan ili ne, Max već ima četiri pobjede u Formuli 1, a imao bi i više da Red Bull zadnjih godina ne kaska za Ferrarijem i Mercedesom. Svi ga vide kao budućeg vladara, no pojavio se jedan veliki problem. Naime, ove sezone među elitu je ušao vršnjak koji pokazuje još više od njega...

S Bianchijem je postao nerazdvojan, a kad je devet godina stariji Jules ušao u Formulu 1 i potpisao za Marussiju, činilo se da će jednog dana obojica zajedno jurišati protiv elite, možda i kao timske kolege u Ferrariju. No tragedija se dogodila na Suzuki 2014. godine. Francuz se zabio pod traktor dizalicu i završio u komi s teškim ozljedama glave, da bi sljedeće godine preminuo u bolnici u Nici i postao prvi smrtno stradali vozač u Formuli 1 nakon Ayrtona Senne.

'Rekao samo ocu da sam previše bolestan da idem u školu i natjerao ga da me vodi na karting. Vozio sam dok nisam potrošio gorivo i znao sam da je to ono čime se želim baviti', prisjetio se Charles svojeg automobilističkog djetinjstva.

'Nikad to nisam uspio prebroditi. No nisam pomišljao o prestanku utrkivanja, to je ono čime se želim baviti', naglasio je jednom prilikom Leclerc.

Otkad se prebacio na utrke bolida, njegovi rezultati bili su spektakularni. Nakon što je postao viceprvak Formule Renault 2.0 i europske Formule 3, s lakoćom je zgrabio titulu u GP3 seriji, a onda i u Formuli 2 prošle godine.

Charles je zaradio juniorski ugovor Ferrarija, no nova tragedija pogodila ga je uoči ulaska među vozačku elitu. Otac Herve je preminuo i nije doživio gledati svog sina kako briljira u Formuli 1.

'Kad bih završio drugi, tata ne bi bio previše sretan pa sam se fokusirao na pobjeđivanje kako bih se pobrinuo da se i dalje smije', kaže Charles, kojeg ništa ne može slomiti, a Sauber mu je prvi odlučio dati priliku u F1.