Za legendarnog Gullita nema dvojbe tko je najbolji igrač ikad! Evo kako se naklonio najvećem

Svoje je mišljenje sada iznio i jedan od najvećih nogometaša u povijesti Nizozemske, Ruud Gullit, a za njega dileme nema – na samom vrhu stoji Diego Armando Maradona.

Legendarni Nizozemac, bivši kapetan Milana i jedan od simbola europskog nogometa druge polovice 80-ih, imao je privilegij, ali i težak zadatak, izravno se sučeliti s argentinskim genijem u njegovim najboljim danima.

‘Sjećam se prvog puta kad sam se suočio s Maradonom. Roberto Donadoni i Carlo Ancelotti pokušavali su mu oduzeti loptu i nisu uspijevali. Bio je nevjerojatno snažan i tehnički nevjerojatan. Povrh svega, bio je vođa – stalno je razgovarao sa suigračima i tjerao ih da daju više’, prisjetio se Gullit.

Dodaje kako ni najgrublje metode nisu uspijevale zaustaviti Argentinca.

‘Pokušavali su ga izbaciti iz igre udarcima i, dobro, jednom su uspjeli, kad ga je Goikoetxea ozlijedio. No u pravilu ga nisu mogli zaustaviti. Zamislite da je imao današnju razinu zaštite – VAR, kamere, sve to. Ne bi ga mogli zaustaviti’, rekao je Gullit.

Za čovjeka koji je bio na terenu protiv najvećih igrača svog vremena, zaključak je jasan.

‘Suočio sam se s njim i mogu reći da je bio najbolji igrač u povijesti’, poručio je.

Gullit i Maradona obilježili su jedno od najuzbudljivijih razdoblja europskog nogometa, vodeći velike bitke u drugoj polovici 80-ih u mitskim ogledima Milana i Napolija. To su bili susreti koji su nadilazili sport, dvoboji moći i karizme, s jedne strane nizozemska dominacija Milana, a s druge argentinski genij koji je Napoli pretvorio u talijanskog prvaka i europsku silu.

U tim utakmicama sudarali su se svjetovi, stilovi i karakteri, a Maradona je, barem prema Gullitu, iz njih uvijek izlazio kao nešto više od običnog nogometaša – kao figura koja je mijenjala samu igru.