Xavi je spreman preuzeti Barcelonu, ali pitanje je hoće li čelnici kluba prihvaiti njegove uvjete...

Legendarni španjolski nogometaš i bivša pokretačka snage Barcelone, Xavi Hernandez (40) spreman se vratiti na Nou Camp, ovaj put kao trener. No, njegov je povratak uvjetovan željama koje će mu se teško ispuniti

'Želim se vratiti u Barcelonu i uzbuđen sam zbog toga. S iskustvom koje sam stekao, mislim da mogu pomoći igračima da napreduju', kazao je Xavi Hernandez za lokalni katalonski list La Vanguardia.

'Međutim, to bi morao biti projekt koji počinje od nule, bez toksičnih utjecaja. Sve strukture kluba moraju raditi zajedno, ali konačna odluka je moja', iznio je svoje uvjete Xavi. No, pitanje je kako će na sve to reagirati klupski čelnici, jer legenda ipak traži malo previše slobode kakvu nema niti jedan trener na svijetu...