Za Real je odigrao 57 utakmica, zabio je dva gola uz četiri asistencije, a 'kraljevi' za njega traže pola milijarde eura

Manchester United je ambiciozno krenuo u pregovore s madridskim Realom. Poželjeli su 'crveni vragovi' na Old Trafford dovesti 21-godišnjeg urugvajskog veznjaka Federica Valverdea. No, odgovor iz Madrida ih je šokirao...

Ove sezone ga je Zinedine Zidane forsirao kao zamjenu za našeg Luku Modrića, te je Urugvajac odigrao čak 32 utakmice u svim natjecanjima do aktualnog prekida zbog pandemije koronavirusa.

A odgovor koji su dobili doslovno ih je - šokirao. Naime, čelni ljudi Reala predvođeni predsjednikom Florentinom Perezom jasno su dali do znanja kako na Valverdea najozbiljnije računaju. Stoga su Unitedu odgovorili kako mlađahnog Urugvajca može dobiti ako plati odštetu od - pazi sad - 500 milijuna eura! Da, za igrača od 21 godine, bez ikakvog pravog iskustva 'kraljevi' traže pola milijarde eura!

Na Old Traffordu su odmah shvatili da od posla neće biti ništa, te su se okrenuli nekim drugim rješenjima. A Valverde će do daljnjeg ostati na Santiago Bernabeu, ugovor s Realom veže ga do lipnja 2025. godine.