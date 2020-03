Liječnik hrvatske reprezentacije dr. Zoran Bahtijarević poslao važno upozorenje svim sportašima; ove savjete ne bi smjeli ignorirati

U trenucima dok koronavirus ozbiljno ugrožava svijet sporta, a većina sportova miruje, za sportaše je bitan i način i kvaliteta prehrane dok su u karanteni...

'Piramida prehrane ostala je ista. I dalje njezinu bazu čine ugljikohidrati, nakon toga proteini i na vrhu meso. No u ovoj situaciji ne smijemo zaboraviti da su tjelesni napori kojima naš organizam izloženi daleko manji nego što je to inače', rekao je Bahtijarević dodavši:

'Kod kuće smo, nema treninga ili je on sveden na osnovni i minimalni. Zbog smanjenih treninga treba smanjiti količinu hrane. Najbolje ćemo to napraviti ako smanjimo količinu ugljikohidrata i to za 30 posto, a treba povećati unos povrća i voća.'

Savjetovao je dr. Bahtijarević sportašima da se redovito važu i prilikom povećanja tjelesne mase smanje ili izbace jedan dio ugljikohidrata, te povećaju unos povrća i voća. Za međuobroke je preporučio tzv. 'zdrave grickalice' od mrkve, celera ili nekog drugog povrća kako bi se izbilo uzimanje nezdravih grickalica.