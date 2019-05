Wilder u prvoj rundi srušio protivnika; sada ga čekaju Fury ili Joshua

Američki profesionalni boksač Deontay Wilder po deveti je put obranio naslov u WBC-u. Sada je nakon nešto više od dvije minute na pod poslao Dominica Breazealea

Nakon nešto više od dvije minute borbe u prvoj rundi, Wilder je pogodio Breazealea u bradu i dvoboj je bio gotov. Sudac mu je brojao do devet, Breazeale nije znao gdje se nalazi, ali je ustao na noge i otišao do svog kuta. No, i uz konopce je djeloavo izgubljeno, pa ova njegova izjava 'ne drži vodu'.

'Mislim da je sudac ranije prekinuo meč. Pa čuo sam ga kako odbrojava, '7,8'. No to je sve boks. Odlično je sudio cijelo vrijeme, a ja sam se uspio na kraju podignuti na noge. Udario me desnim aperkatom i iznenadio me. Htio sam odraditi što više rundi i onda ga napasti, ali nisam uspio. Vratit ću se ja i opet ću se boriti za svjetski naslov', rekao je Dominic Breazeale nakon poraza. Pretrpio je žestok nokaut i za njega je ovo drugi poraz u karijeri.

Prethodno ga je pobijedio samo Anthony Joshua, ali svakako da mu je nokaut od Wildera puno teži i bolniji.

Wilder već četiri godine čuva WBC naslov. Ovo mu je deveta obrana pojasa, a samo ga je u ovom periodu ugrozio Tyson Fury.

Britanac je u prosincu prošle godine bio jako blizu a uzme pojas i Wilderu nanese prvi poraz u karijeri, ali ga je nesmotrenost koštala i borba je okončana bez pobjednika.

Wilder je tako došao do 41. pobjede. Jedini 'neuspjeh' je dakle imao neriješenim duelom protiv Furyja, a od 41 pobjede 40 ih je ostvario nokautom.

Sada svi čekaju revanš protiv Furyja ili meč za ujedinjenje svih titula sa Joshuom i vidjet ćemo hoće li do tog meča konačno i doći.

'Razumijem Furyja. Kad tako posrneš, moraš se sabrati. Sad se stabilizirao i odradit ćemo taj revanš. Pregovara se i o onoj s Joshuom, ni jedna vrata nisu zatvorena. Znam da sve zanima kada ću se boriti protiv njega, Samo je previše ljudi i mišljenja uključeno. Red je da naši timovi sjednu i sve dogovore, na radost navijača', rekao je Wilder nakon pobjede.

A kako je izgledao nokaut, pogledjate OVDJE.