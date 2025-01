Vujović za tportal: Čestitke Hrvatskoj, ali kakvo je ovo bilo suđenje?!

Hrvatska će za ulazak u borbu za medalje u utorak u Areni igrati protiv Mađarske. No, strašno teško je bilo protiv Slovenaca, koji su ostali bez bilo kakve šanse za plasman u četvrtfinale, ali su odigrali ga gušt, za prestiž i stvarali su strašno puno problema Hrvatskoj.

'Hrvatska ni izbliza nije izgledala dobro kao protiv Islanda. Ni igrački, ni taktički. Jako teška utakmica, a nitko osim Dominika Kuzmanovića nije odskakao. Rekao bih da su svi ostali bili malo ispod svog prosjeka. No, pobjedi se ne smije gledati u zube. Još jednom čestitam igračima i Daguru i želim im neka se dobro spreme za Mađarsku i četvrtfinale. Mađari su dobra momčad, ali radi se o ekipi koju Hrvatska itekako može pobijediti i za mene je Hrvatska favorit.'

Mislim da se pod hitno moraju promijeniti neka pravila rukometa i da se jednom zauvijek odredi koliki je broj dodavanja ili da se uvede vremenski okvir u napadu jer ovo dovodi do apsurda i velikih mogućnosti manipulacija u našem sportu', rekao je Veselin Vujović na početku svoje analize za tportal pa je nastavio:

Vujović je rekao da ga nimalo nije iznenadila borbena Slovenija, koja je igrala s puno želje bez obzira na to što nije imala šanse za prolaz dalje.

'Naravno da su željeli po svaku cijenu pobijediti i pokvariti Hrvatskoj planove. Na koncu, da su dobili, bili bi treći i preskočili bi Hrvatsku, a to je velika stvar. Nije isto biti deseti ili 15. na svijetu. To su sve sjajni momci, odlični sportaši i naravno da su išli na pobjedu. S druge strane, Slovenci su uvijek najopasniji kad igraju opušteno. To su i danas pokazali.'