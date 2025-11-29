Vlada igračima Kosova obećala bogatstvo ako se plasiraju na SP; evo koliko će dobiti izbore li Mundijal

Ždrijeb im nije nimalo naklonjen. U polufinalu gostuju kod Slovačke, a pobjednik tog ogleda ide u finale protiv Turske ili Rumunjske. Privremeni premijer Kosova Albin Kurti dodatno je zapalio atmosferu objavom da će reprezentaciji biti isplaćen značajan bonus ako eliminira Slovake.

'Ako pobijedimo Slovačku, isplatit ćemo 500 tisuća eura', rekao je Kurti u televizijskom prijenosu sjednice vlade.

Slovačka pritom ni danas ne priznaje neovisnost Kosova, što dodatno pojačava emocije oko ovog dvoboja.



Kurti je otišao i korak dalje:

'U slučaju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, obvezujemo se igračima dati milijun eura nagrade. Idemo, Kosovo, uvijek uz vas.'

Kosovo je postalo članica UEFA-e i FIFA-e 2016., osam godina nakon proglašenja neovisnosti. Od tada je reprezentacija prošla brzi uspon i u kratkom roku izgradila prepoznatljiv identitet na europskoj sceni.



Najbolje razdoblje Kosovo je imalo u kvalifikacijama za Euro 2020., kada je ostvarilo niz od 15 utakmica bez poraza, uključujući i pobjedu nad Češkom u Prištini koja je odjeknula Europom. Uslijedio je plasman u baraž Lige nacija i poraz od Sjeverne Makedonije, ali je momčad ostavila snažan dojam kao reprezentacija u usponu.

Danas, s ozbiljnijom generacijom igrača nego ikad, Kosovo opet ima povijesnu priliku. Iako ih čeka težak put kroz baraž, u Prištini vjeruju da je samo pitanje vremena kada će ova selekcija izboriti svoje prvo veliko natjecanje.