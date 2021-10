[VIDEO/FOTO] Odigrana najluđa utakmica dosadašnjeg dijela sezone HT Prve lige; na regionalnom derbiju Istre 1961 i Rijeke palo čak devet golova

U susretu 11. kola HT Prve lige Rijeka je na stadionu Aldo Drosina u 'ludoj utakmici' pobijedila Istru 1961 sa čak 6:3 upisavši 14. pobjedu u posljednjih 16 međusobnih ligaških susreta

Bila je to najefikasnija utakmica ova dva kluba u povijeti HNL-a, te najefikasnija utakmica ove sezone. Do sada su Rijeka i Istra odigrali jednu utakmicu sa sedam golova, bila je to pobjeda Rijeke (7:0) u svibnju 2019. i tri puta su odigrali sa po šest golova, 4:2 za Rijeku u srpnju prošle godie, te dva puta 3:3.

