Trener Hajduka niti nakon ove pobjede neće mirno spavati; razmišlja samo o Dinamu

Hajduk je u jednom od derbija 15. kola Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu nakon puno muke slavio 3:2 protiv Osijeka. Pobjedu su igrači Hajduka posvetili svom treneru kojemu prijeti otkaz...

'Pokazali smo pravi karakter, pravi hajdučki moral i na kraju smo zasluženo pobijedili. Onaj treći gol je izvanredan, kao s malog nogometa. Igrači su pokazali da su pravi. Idemo dalje. Promukao sam danas, ali vikao sam ja i u Gorici pa me nisu čuli', kazao je trener Hajduka Damir Burić nakon pobjede protiv Osijeka.

'Neću mirno spavati, ništa se nije promijenilo. Jedino što me smeta i što me boli nakon današnje utakmice je činjenica da imamo puno kažnjenih igrača za derbi s Dinamom. Prije svega tu je Jairo kojeg je jako teško nadomjestiti', reći će Burić i dodati:

Nije Burić mogao zaobići ni ostavke Lukše Jakobušića i Saše Bjelanovića.

'Za mene je sve to bilo iznenada. Nisam imao informaciju, dogodilo se brzo. Nogomet je takav, tjedno se događaju promjene. Nikad ne znaš koga može strefiti. Želim prije svega svako dobro obojici i puno sreće u daljnjem radu. Nas čeka brutalan raspored', kaže trener 'bilih' koji se mora znati nositi i s pritiskom Torcide:

'Dugo sam u ovom poslu, u jednoj utakmici u kojoj sam igrao za ostanak u ligi izašao sam kao pobjednik. Sve sam prošao, taj pritisak mene samo ojača, ja sam tvrda stijena. Za mene je to motivacija. Bilo bi jako lijepo da pobijedimo Dinamo i prekinemo niz poraza u gostima. No, to su scenariji iz filmova', zaključio je Burić.