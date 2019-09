Veljko Mršić: Ovo su sjajne vijesti, a na turnir bi došli i naši NBA igrači

Iako Hrvatske nema na svjetskom košarkaškom prvenstvu u Kini, drugi rade za nas.

A ti 'drugi' ovog su puta bili Grci, koji su u četvrtak pobijedili Novi Zeland, i pomogli Hrvatskoj da zbog Fibinog renkinga dobije dodatnu priliku kvalificirati se na olimpijske igre u Tokio 2020. godine. Naime, u srpnju sljedeće godine održao bi se još jedan kvalifikacijski turnir.

Ovu vijest podijelili smo s izbornikom hrvatske košarkaške reprezentacije, Veljkom Mršićem.

>> Pobjedu Grčke slave i hrvatski košarkaši; Česi šokirali Turke

'Kao prvo, moram odmah reći da nisam još uvijek 100 posto siguran je li to baš tako. No, ako je, a vjerujem da će se vrlo brzo sve znati, to je odlična vijest za sve nas. Naravno, do tog turnira ima još deset mjeseci, a mi moramo puno toga odraditi u međuvremenu', rekao je za tportal Veljko Mršić.

Vjerujemo da za taj turnir, s kojeg se može i do olimpijskih igara, igrače ne bi trebalo previše nagovarati?

'Ne, jer već tijekom zadnjih tjedana pričao sam sa svim našim igračima, i svi su potvrdili da bi se odazvali. Dakle, i svi naši NBA igrači. Izuzev možda onih koji tek ulaze u prvu godinu ugovora, pa im klubovi znaju stvarati probleme. No, svi s kojima sam razgovarao, obećali su se odazvati. Ustvari, kao što su to i do sad radili', zaključio je izbornik košarkaške vrste.