Veliki preokret oko Dinamova napadača: Iznenada stigla ponuda koja mijenja sve

Iako se činilo da je transfer alžirskog napadača u Al Ahly praktički dogovoren, u utrku se uključio španjolski Getafe i na Maksimir poslao službenu ponudu.

Africafoot doznaje da je klub iz LaLige Dinamu ponudio 3,5 milijuna eura za 25-godišnjeg napadača. Getafe je Bakraru navodno pripremio trogodišnji ugovor, uz mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu, te godišnju plaću od 1,2 milijuna eura.

Ponuda španjolskog prvoligaša stigla je u trenutku kada je Al Ahly vjerovao da je završio najveći dio posla. Prema informacijama Africafoota, egipatski velikan već je usuglasio glavne detalje transfera s Dinamom i igračem.

Dinamo ga želi još dva tjedna zadržati

Liječnički pregled i službeno potpisivanje ugovora navodno su odgođeni na zahtjev zagrebačkog kluba. Dinamo želi zadržati Bakrara do završetka dvomeča protiv Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka, nakon čega bi mu dopustio odlazak.

U Al Ahlyju zasad nisu zabrinuti zbog Getafeova ulaska u pregovore. Čelnici kluba iz Kaira uvjereni su da prethodno postignuti dogovor s Dinamom predstavlja ključnu prednost te španjolsku ponudu ne smatraju ozbiljnom prijetnjom završetku transfera.

Africafoot navodi da i sam Bakrar i dalje daje prednost odlasku u Egipat. Privukli su ga ambiciozan projekt Al Ahlyja, redoviti nastupi u kontinentalnim natjecanjima i mogućnost borbe za trofeje.

Prije nego što je načelno prihvatio ponudu egipatskog prvaka, Bakrar je navodno razgovarao sa sunarodnjakom Ahmedom Kendoucijem, bivšim igračem Al Ahlyja. Kendouci mu je pozitivno opisao sportske i životne uvjete u klubu, što je dodatno utjecalo na njegovu odluku.

Za alžirskog reprezentativca prethodno se zanimao i turski Çorum FK, no ta mogućnost nije promijenila njegov stav. Bakrar je i tada jasno dao prednost Al Ahlyju.

Ponuda iz Španjolske je bolja

Getafeova ponuda ipak mijenja situaciju jer Dinamu donosi konkretnu alternativu i mogućnost veće zarade. Africafoot je ranije objavio da je dogovor s Al Ahlyjem vrijedan tri milijuna dolara, uz bonuse koji bi mogli dosegnuti dodatnih 500 tisuća dolara.

Bakrar je prošle sezone bio jedan od najvažnijih Dinamovih napadača. Africafoot navodi da je u 42 nastupa u svim natjecanjima postigao 18 pogodaka i upisao sedam asistencija.

Al Ahly trenutačno ostaje favorit za njegov potpis, no Getafe je službenom ponudom zakomplicirao posao za koji se donedavno činilo da je pred završetkom. Konačna odluka mogla bi uslijediti nakon Dinamovih europskih utakmica s Thunom.