Vejić šokiran Gattusovim riječima: 'Meni je to nepojmljivo'

'Meni je to nepojmljivo da trener izjavi da nema kvalitetu. Kako ćeš prodati nekog ako tako pričaš o svojim igračima', rekao je bivši igrač Hajduka Hrvoje Vejić u emisiji Studio SHNL na MAXSportu.

'Bliži se prijelazni rok, za mjesec dana trebaš prodati 3-4 igrača. Koga ćeš prodati? Nekvalitetne igrače?!', čudio se Vejić, a s njim se složio i Joško Jeličić.

'Hajduk ima igrače koji ga koštaju 14 milijuna eura. To su cijeli budžeti Osijeka i Rijeke. Kakva je to poruka igračima?! Sad je prekasno za smjene, ali definitivno on nije rješenje za budućnost, čak i da osvoji titulu.'