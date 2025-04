Jeličić iskreno naveo što mu se sve ne sviđa kod Gattusa: 'Dobar je čovjek, ali...'

'Ono što mi se iskreno ne sviđa kod Hajdukovog trenera je njegov narativ. Ta priča da igraju dobro, a kaže da će čudo biti ako osvoje prvenstvo. To su njegove riječi. On time sebi stvara alibi, on tvrdi da nema kvalitetne igrače', rekao je Jeličić .

'To nije istina. Posebno ako znamo da ta momčad košta 14 milijuna eura, a njegov stožer dva milijuna. Predugo i preloše Hajduk izgleda da bi to bila krivnja igrača. Nitko me ne može uvjeriti da Belupo, Istra i ostali imaju kvalitetnije igrače. Mislim da je Gattuso dobar čovjek, ali nema trenersku razinu da bi osvajao nešto. On bazira na obrani sve. Krilni nogometaši kod njega više rade na obrani nego na napadu. Ugasio je mlade igrače, u Hajduku ga ne mogu kontrolirati. Nema komunikaciju ni sa sportskim direktorom, ni s predsjednikom. Problem je što u Hajduku postoji puno pojedinaca, udruga koji su iznad kluba, a Hajduk je uvijek bio iznad svega', rekao je Jeličić pa zaključio:

'On i da donese titulu, on nije rješenje za Hajduk.'