Vatreni otkrio što misli o Hajduku ove sezone: 'Dajmo Garciji vremena'

U 11 nastupa zabio je dva gola i dodao tri asistencije. Sve to radi pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Ivana Jurića koji od ove sezone vodi momčad iz Bergama.

U velikom intervjuu za Dnevnik Nove TV, Pašalić je otkrio detalje suradnje s novim trenerom.

'Fenomenalno. Od prvog dana imamo fantastičnu suradnju, naslonio se više-manje na principe prijašnjeg trenera Gasperinija, naravno s nekim svojim idejama. Mislim da od prvog dana stvarno dobro upijam njegove zahtjeve. Istina, imamo možda i previše remija na početku sezone, međutim, dojma smo da smo u većini tih utakmica bili puno bolji suparnik, da smo kreirali više šansi. Rekao bih da jedino nedostaje kvalitetnija završnica kako bismo postizali više golova i upisivali više pobjeda. Ali mogu biti stvarno zadovoljan s trenutnim radom trenera Jurića', rekao je Pašalić.

Naravno, neizostavan dio intervjua je i Hajduk, koji trenutačno drži prvo mjesto. Mario Pašalić je zadovoljan onime što vidi od svog bivšeg kluba.

'Stvarno sam zadovoljan kako Hajduk igra. Bilo je dosta kritika nakon ispadanja u Europi, no mišljenja sam kako trener Garcia zna svoj posao. Pokazao je to i u Istri, pokazao je ideju igre i, evo, malo po malo prenosi to na Hajduk, koji izgleda dobro, prvi je na ljestvici. Dajmo samo čovjeku vremena da radi u miru i vjerujem da će donijeti puno radosti navijačima Hajduka', rekao je.