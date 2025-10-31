ZADOVOLJAN JE

Vatreni otkrio što misli o Hajduku ove sezone: 'Dajmo Garciji vremena'

N.M.

31.10.2025 u 22:48

Hrvatska nogometna reprezentacija
Hrvatska nogometna reprezentacija Izvor: Pixsell / Autor: Gualter Fatia/PIXSELL
Bionic
Reading

Mario Pašalić je i ove sezone nastavio sa sjajnim igrama u dresu Atalante.

U 11 nastupa zabio je dva gola i dodao tri asistencije. Sve to radi pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Ivana Jurića koji od ove sezone vodi momčad iz Bergama.

vezane vijesti

U velikom intervjuu za Dnevnik Nove TV, Pašalić je otkrio detalje suradnje s novim trenerom.

'Fenomenalno. Od prvog dana imamo fantastičnu suradnju, naslonio se više-manje na principe prijašnjeg trenera Gasperinija, naravno s nekim svojim idejama. Mislim da od prvog dana stvarno dobro upijam njegove zahtjeve. Istina, imamo možda i previše remija na početku sezone, međutim, dojma smo da smo u većini tih utakmica bili puno bolji suparnik, da smo kreirali više šansi. Rekao bih da jedino nedostaje kvalitetnija završnica kako bismo postizali više golova i upisivali više pobjeda. Ali mogu biti stvarno zadovoljan s trenutnim radom trenera Jurića', rekao je Pašalić.

Naravno, neizostavan dio intervjua je i Hajduk, koji trenutačno drži prvo mjesto. Mario Pašalić je zadovoljan onime što vidi od svog bivšeg kluba.

'Stvarno sam zadovoljan kako Hajduk igra. Bilo je dosta kritika nakon ispadanja u Europi, no mišljenja sam kako trener Garcia zna svoj posao. Pokazao je to i u Istri, pokazao je ideju igre i, evo, malo po malo prenosi to na Hajduk, koji izgleda dobro, prvi je na ljestvici. Dajmo samo čovjeku vremena da radi u miru i vjerujem da će donijeti puno radosti navijačima Hajduka', rekao je.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ODRŽAN SASTANAK

ODRŽAN SASTANAK

Otkrivena Kovačevićeva sudbina u Dinamu: Evo što je Boban odlučio
ZADOVOLJAN JE

ZADOVOLJAN JE

Vatreni otkrio što misli o Hajduku ove sezone: 'Dajmo Garciji vremena'
BUNDESLIGA

BUNDESLIGA

Niko Kovač i Borussia Dortmund važnom pobjedom preuzeli drugo mjesto

najpopularnije

Još vijesti