BUNDESLIGA

Niko Kovač i Borussia Dortmund važnom pobjedom preuzeli drugo mjesto

N.M.

31.10.2025 u 22:25

Niko Kovač Borussia Dortmund
Niko Kovač Borussia Dortmund Izvor: EPA / Autor: FABIAN BIMMER
Bionic
Reading

Deveto kolo Bundeslige otvorili su Augsburg i Borussia Dortmund.

U utakmici koja nije pretjerano obilovala prilikama, Borussia Dortmund odnijela je važnu 1:0 pobjedu. Time je momčad koju s klupe vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, barem privremeno, zasjela na drugo mjesto.

Junak gostiju bio je Serhou Guirassy koji je u 37. minuti dočekao loptu na rubu kaznenog prostora i neobranjivo pogodio za 1:0. Gvinejcu je to peti pogodak ove sezone.

U drugom dijelu, Augsburg je preuzeo posjed lopte i krenuo po izjednačujući pogodak. Najbolju priliku za povratak u utakmicu propustio je Anton Kade koji je u 76. minuti iz neposredne blizine promašio cijeli gol.

Gosti su tako stigli do 20 osvojenih bodova te su trenutačno druga momčad Bundeslige s četiri boda manje i utakmicom više od vodećeg Bayerna. S druge strane, Augsburg je ostao na sedam osvojenih bodova i 15. mjestu.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
Otkrivena Kovačevićeva sudbina u Dinamu: Evo što je Boban odlučio
Vatreni otkrio što misli o Hajduku ove sezone: 'Dajmo Garciji vremena'
