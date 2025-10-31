Niko Kovač i Borussia Dortmund važnom pobjedom preuzeli drugo mjesto

U utakmici koja nije pretjerano obilovala prilikama, Borussia Dortmund odnijela je važnu 1:0 pobjedu. Time je momčad koju s klupe vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač , barem privremeno, zasjela na drugo mjesto.

Junak gostiju bio je Serhou Guirassy koji je u 37. minuti dočekao loptu na rubu kaznenog prostora i neobranjivo pogodio za 1:0. Gvinejcu je to peti pogodak ove sezone.

U drugom dijelu, Augsburg je preuzeo posjed lopte i krenuo po izjednačujući pogodak. Najbolju priliku za povratak u utakmicu propustio je Anton Kade koji je u 76. minuti iz neposredne blizine promašio cijeli gol.

Gosti su tako stigli do 20 osvojenih bodova te su trenutačno druga momčad Bundeslige s četiri boda manje i utakmicom više od vodećeg Bayerna. S druge strane, Augsburg je ostao na sedam osvojenih bodova i 15. mjestu.