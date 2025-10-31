Futsal Dinamo nakon velike drame preokretom izborio osminu finala Kupa

U dramatičnoj utakmici punoj preokreta i golova, Dinamo je na kraju pronašao način za prolazak dalje. Time su Modri ostali u igri za jedini trofej koji i dalje nedostaje u klupskoj vitrini.

Nije moglo bolje krenuti za Square koji je poveo već u sedmoj minuti golom Mare Đuraša. Utakmica je dodatno zaiskrila šest minuta kasnije kada su nakon velike gužve podijeljena dva crvena kartona. Kod Squarea je 'pocrvenio' Mateo Kljunak, dok je kod Dinama crveni karton zaradio Danijel Dekanić.

U nastavku smo gledali pravu golijadu. Dinamo je u 23. minuti izjednačio preko Filipa Novaka, da bi samo minutu kasnije Square opet poveo golom Barbose. No, Dinamo u 25. minuti još jednom vraća stvari na početak golom Novaka, ovaj put Tihomira.

Drama nije stala na tome te je Square i treći put stigao do vodstva u 34. minuti golom Santosa. Dinamo tada odlučuje igrati s golmanom igračem što mu se isplatilo. Golovima Kristiana Čekola i Tihomira Novaka, Dinamo je stigao do preokreta i osmine finala.