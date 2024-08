Varaždin oštro uzvratio Hajduku na prijavu navodnog pljuvanja skupljača lopti

Podsjetimo, Hajduk je prijavio nogometaša Varaždina Juricu Poldrugača koji je navodno pljunuo 14-godišnje dijete u lice jer nije bio zadovoljan načinom kako mu je na utakmici Hajduka i Varaždina vraćena lopta. Poldrugač je uz to optužen i za blasfemiju jer je opsovao malodobnog sakupljača lopti na Poljudu. Za podnošenje službene prijave čekalo se sve do danas, a razlog je to što su se prikupljali svi potrebni dokazi.