Novi domaći kiks Rijeke! Lokomotiva uzela prvaku bod na Rujevici; pogledajte golove

Rijeka Lokomotiva

RIJEKA
1:1
LOKOMOTIVA
  Zadnja izmjena 13.09.2025 22:07
  Objavljeno 13.09.2025 u 21:40
Rijeka je kod kuće u 6. kolu SHNL-a još jednom kiksala. Lokomotiva je šokirala aktualnog prvaka i na Rujevici je odigrala 1:1.

Domaće je u prednost doveo Anel Husić (40), a poravnao je David Virgili (74).

Rijeka - Lokomotiva 1:1 (sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Aktualni hrvatski prvak tako nije pobjedom započeo mandat svog novog trenera Victora Sancheza. Protiv poletne momčadi Lokomotive Rijeka se nije uspjela nametnuti pa su gledatelji na Rujevici gledali dvoboj ravnopravnih suparnika koji su stoga i podijelila bodove.

Rijeka je do prednosti stigla nakon prekida u završnici prvog poluvremena. Janković je izveo korner, Majstrorović je uspio glavom prebaciti loptu s prve na drugu vratnicu gdje je najbrže reagirao Husić.

Lokomotiva je izjednačila zahvaljujući odličnom snalaženju dvojice igrača koji su u igru ušli u drugom poluvremenu. Sobol je nadskočio svog čuvara i glavom poslao loptu u kazneni prostor gdje je Virgili bio čvršći od Devetaka, a onda i preciznim udarcem svladao Zlomislića.

Četvrta Lokomotiva sada ima devet bodova, kao i treći Varaždin te peti Slaven Belupo, dok je Rijeka šesta sa šest bodova.

Na vrhu su Dinamo i Hajduk sa po 13 bodova, ali Dinamo je odigrao susret manje.

  • 95'

    KRAJ

  • 90'

    Drugi žuti za Dajčera! Vukao je s leđa Daniela Adu-Adjeia i tako zaradio crveni karton.

  • 89'

    Katić je očistio dobru šansu za Rijeku.

  • 85'

    Dobra šansa za Fruka. Bogojević ga je pronašao, ali najbolji igrač Rijeke puca pokraj vrata. 

  • 74'

    GOOOOL! Lokomotiva je izjednačila. Džoker s klupe, Španjolac David Virgili je zabio nakon što se lijepo riješio obrambenih igrača Rijeke i pogodio od vratnice.

     


     

  • 59'

    Odlična šansa za Rijeku. Jak udarac Menala izvan kaznenog prostora obranio je Posavec, a Fruk je odbijenu loptu poslao preko gola.

  • 55'

    Napada Rijeka i sve je bolja. Traži drugi gol. Sve je veći pritisak Fruka i Jankovića.

  • 46'

    Počelo je drugo poluvrijeme.

  • 45'

    Kraj prvih 45 minuta.

  • 41'

    GOOOOL! Rijeka vodi. Nakon kornera Husić je najbolje reagirao i zabio je za 1:0.

