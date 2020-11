Utakmice s Turskom posebno pamtimo; protiv nje smo ostvarili povijesnu pobjedu, ali i doživjeli najbolniji poraz ikad

Prijateljski okršaj u srijedu u Istanbulu bit će jubilarni deseti međusobni susret Hrvatske i Turske, a nekoliko ih posebno pamtimo. Uz Turke nas veže prva pobjeda na nekom velikom natjecanju, ali možda i najveći šok, poraz nakon jedanaesteraca u četvrtfinalu europskog prvenstva u Austriji i Švicarskoj 2008.

Hrvatska i Turska do sada su igrale devet puta, 'Vatreni' su slavili tri puta, četiri susreta su završila bez pobjednika, dok je Turska upisala dvije pobjede.

'as' ih nije štedio

Upravo je Turska na Europskom prvenstvu 1996. bila povijesni prvi protivnik Hrvatske na velikim natjecanjima, a zahvaljujući pogotku Gorana Vlaovića to je ujedno postala i prva pobjeda 'Vatrenih'. Vlaović je pobjednički pogodak postigao u 85. minuti nakon brze kontre, a turski branič Alpay Ozalan, koji ga nije zaustavio prekršajem, dobio je nagradu za fair-play. Hrvatska je u svom debiju na međunarodnoj sceni dogurala do četvrtfinala, dok je Turska bila posljednja u skupini s tri poraza.

Iduća dva ogleda bila su prijateljskog karaktera i oba su završila bez pobjednika. U lipnju 1997. na Kirin kupu u japanskom Sendaiu bilo je 1:1, a u ožujku 2004. u Zagrebu 2:2.

Najveći šok doživjeli smo u Beču na EP-u 2008. Hrvatska i Turska odmjerile su snage u četvrtfinalu, a pogodaka nije bilo sve do kraja produžetaka. Tada je Ivan Klasnić u 119. minuti zabio za 1:0 i činilo se, plasman u polufinale protiv Njemačke koju smo dobili u skupini sa 2:1. No, Turska je praktički u zadnjem napadu na utakmici izjednačila na 1:1 pogotkom Semiha Senturka. Bio je to šok od kojeg se hrvatski nogometaši nisu uspjeli oporaviti.