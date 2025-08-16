U reprezentaciji je napravio veliki skandal, a sad stiže u Split

Iskusni slovenski reprezentativac Zoran Dragić (36) proteklog se tjedna našao u središtu skandala nakon što ga je izbornik Aleksandar Sekulić neočekivano izostavio s popisa za EuroBasket.

Izbornik je poručio kako smatra da Dragić više ne može pomoći reprezentaciji, no na to su odmah reagirali njegov brat Goran i supruga Svetlana. Ona je na društvenim mrežama napisala da ‘kvaziizbornik nije izbacio Dragića, već je on sam napustio cirkus koji traje godinama’, dok je brat Goran izborniku poslao ironičnu poruku uz fotografiju Pinokija.



Time je završena reprezentativna priča Zorana Dragića koji bi nakon svega mogao postati veliko pojačanje Splita. Njegov životopis govori sam za sebe – afirmaciju je stekao u Krki, nakon čega je uslijedila bogata inozemna karijera: Unicaja, Phoenix Suns i Miami Heat u NBA ligi, pa povratak u Europu i niz najjačih klubova poput Himkija, Armani Milana, Anadolu Efesa, Baskonije, Žalgirisa, Cedevite Olimpije te prošle sezone Bilbaa, s kojim je osvojio FIBA Europa Cup.

Žuti bi njegovim dolaskom dobili iskustvo, kvalitetu i prepoznatljivo ime koje bi zasigurno bilo jedno od najvećih pojačanja posljednjih godina.