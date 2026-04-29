U La Ligi vrijeđao suca, sada je dobio ogromnu kaznu

Disciplinska komisija suspendirala ga je na čak sedam utakmica, zbog čega više neće igrati do kraja ove sezone, ali ni na samom početku sljedeće - na teren se može vratiti tek u trećem kolu.

Palazón je crveni karton zaradio u 90. minuti susreta, i to dok se nalazio na klupi za pričuve. Sudac José Luis Guzmán Mansilla u službenom zapisniku naveo je razlog isključenja:

'Zbog ulaska na teren s ciljem prosvjedovanja protiv jedne od mojih odluka', stoji u izvještaju.

Situacija se dodatno pogoršala nakon toga, jer je igrač, prema sučevim riječima, uputio i uvrede:

'Nakon isključenja, obratio mi se riječima: 'Ti si besramnik', uz gestu pokazivanja kažiprstom prema meni', naveo je sudac.

Teška kazna i odbijena žalba

Disciplinska komisija izrekla mu je ukupno šest utakmica suspenzije - dvije zbog samog isključenja nakon prosvjeda te četiri zbog vrijeđanja suca, u skladu s člankom 99 pravilnika.

Prema tom članku, 'vrijeđanje, omalovažavanje ili obraćanje sucu uvredljivim riječima ili stavovima' kažnjava se zabranom igranja od četiri do dvanaest utakmica.

Na sve to dodana je još jedna utakmica suspenzije zbog nakupljenih žutih kartona, čime ukupna kazna iznosi sedam utakmica.

Rayo Vallecano ima pravo žalbe Žalbenom sudu, a u krajnjem slučaju može zatražiti i privremenu mjeru pred Sportskim arbitražnim sudom (TAD). Ipak, prva žalba kluba već je odbijena, kao i prigovori na žute kartone koje su na istoj utakmici dobili Ratiu i Pathé Ciss.