Poznati insajder otkrio: Kramarić je odlučio! Evo gdje će nastaviti karijeru

Prema dostupnim informacijama, hrvatski reprezentativni napadač produžit će suradnju na još dvije godine, što znači da bi u klubu iz Bundeslige trebao ostati do 2028. godine.

Posebno je zanimljivo da je Kramarić pristao i na smanjenje plaće kako bi se dogovor realizirao, čime je dodatno naglasio koliko mu znači ostanak u Hoffenheimu, gdje već godinama ima ključnu ulogu.

Plan nakon karijere

No, tu priča ne završava. U klubu već sada razmišljaju dugoročno pa je za Kramarića predviđena i nova funkcija nakon završetka igračke karijere, što jasno pokazuje koliko ga cijene i koliko ozbiljno računaju na njega i u godinama koje dolaze.

Kramarić se tijekom vremena profilirao kao jedno od zaštitnih lica Hoffenheima i jedan od najvažnijih igrača u klupskoj povijesti. Stoga ne iznenađuje želja vodstva da ga zadrže što dulje, a ovim potezom osigurali su stabilnost i kontinuitet, dok je hrvatski napadač još jednom potvrdio status klupske legende.