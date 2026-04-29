ČEKA SE POTVRDA

Poznati insajder otkrio: Kramarić je odlučio! Evo gdje će nastaviti karijeru

N.M.

29.04.2026 u 21:18

tportal
Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Njemački nogometni insajder Florian Plettenberg objavio je kako je Andrej Kramarić postigao potpuni dogovor s TSG Hoffenheimom oko novog ugovora, čime je praktički sve riješeno i preostaje tek službena potvrda.

Prema dostupnim informacijama, hrvatski reprezentativni napadač produžit će suradnju na još dvije godine, što znači da bi u klubu iz Bundeslige trebao ostati do 2028. godine.

Posebno je zanimljivo da je Kramarić pristao i na smanjenje plaće kako bi se dogovor realizirao, čime je dodatno naglasio koliko mu znači ostanak u Hoffenheimu, gdje već godinama ima ključnu ulogu.

Plan nakon karijere

No, tu priča ne završava. U klubu već sada razmišljaju dugoročno pa je za Kramarića predviđena i nova funkcija nakon završetka igračke karijere, što jasno pokazuje koliko ga cijene i koliko ozbiljno računaju na njega i u godinama koje dolaze.

Kramarić se tijekom vremena profilirao kao jedno od zaštitnih lica Hoffenheima i jedan od najvažnijih igrača u klupskoj povijesti. Stoga ne iznenađuje želja vodstva da ga zadrže što dulje, a ovim potezom osigurali su stabilnost i kontinuitet, dok je hrvatski napadač još jednom potvrdio status klupske legende.

