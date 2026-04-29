Arsenal je iz ničega poveo u Madridu! Oblak je bio nemoćan

Atletico Madrid: Oblak - Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente - Lookman, Cardoso, Koke, Simeone - Alvarez, Griezmann
Arsenal: Raya - Hincapie, Gabriel, Saliba, White - Rice, Zubimendi, Odegaard - Martinelli, Gyökeres, Madueke
45'
Dok čekamo drugo poluvrijeme, spomenimo kako je Victor Gyökeres u prvom poluvremenu bio igrač koji je najmanje puta dodirnuo loptu na utakmici. No, dodir s bijele točke se pretvorio u gol.
45'
Završeno je prvo poluvrijeme. Arsenal vodi golom Gyökeresa s bijele točke.
45'
Igraju se dvije minute nadoknade.
44'
GOOOOL! Vodi Arsenal, a siguran je s bijele točke bio Gyökeres.
43'
Jedanaesterac! Srušio je Hancko Gyökeresa u kaznenom prostoru s leđa.
39'
Konstantno Atletico dolazi do kaznenog prostora Arsenala, no nikako ne uspijevaju uputiti ozbiljan udarac.
36'
Još jednom je Arsenal izgubio loptu na svojoj polovici, no Atletico to ponovno nije iskoristio. Alvarezov udarac završava u bloku.
33'
Izgubio je Saliba loptu na svom dijelu terena, Atletico je krenuo u obećavajući napad, ali spetljali su se u odigravanju akcije.
30'
Uf kako je sada sjevnuo udarac Maduekea! Sjurio se s desne strane prema sredini Madueke i opalio s vrha kaznenog udarca, no tik pored vratnice.
29'
Ruggeri je uputio centaršut, no Alvarez glavom puca visoko preko gola.