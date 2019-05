U Kataloniji sve oprostili Rakitiću: Ti si barem vjeran Barceloni...

Nakon razočaravajućih poraza ovog proljeća pri kojima ni Ivan Rakitić nije briljirao, katalonski mediji ipak su njegovu sezonu ocijenili pozitivnom, zbog vjernosti Barceloni i konkretnom doprinosu na travnjaku...

Hrvatski 31-godišnji veznjak nadao se ove sezone ponoviti ono što mu je već uspjelo 2015. godine s Barcelonom: osvojiti trostruku krunu. No, nakon trijumfa u Primeri dogodio se neuspjeh protiv Liverpoola u Ligi prvaka, a onda i neočekivani poraz od Valencije u finalu Kupa kralja.

Zbog debakla na Anfieldu u mnoge se igrače u Kataloniji upiralo prstom i čak ih se tjeralo iz kluba, uključujući i Ivana, no unatoč još jednom neuspjehu ovog vikenda protiv Valencije, strasti su se sada smirile pa našem reprezentativcu priznaju da je ipak imao vrlo dobru sezonu.

'Ponovo je bio jedan od stupova Valverdeove taktičke sheme. Igrač je s najviše nastupa zajedno s Coutinhom, Busquetsom i Albom (54) i svojim nastupima pozitivno je odgovorio na očekivanja. Počeo je sezonu sa sumnjama u svoju budućnost unutar kluba (PSG se raspitivao o njemu), tražio poboljšanje ugovora, no sve to nije utjecalo na njegove nastupe,' piše katalonski dnevnik Sport i naglašava da je najveća vrlina Ivana to što je potpuno vjeran Barceloni.

Dnevnik El Mundo Deportivo kritizira veznu liniju koja zabija manje nego u redovima ostalih prvaka liga 'petice', ali i tu je Ivan prošao neokrznut.

'Rakitićeve brojke najpozitivnije su pred golom. Zabio je pet puta i tome dodao deset asistencija,' piše ugledni list te naglašava kako su ostali veznjaci Vidal, Alena, Busquets, Arthur, Rafinha i Sergio Roberto zabili zajedno samo sedam.

S obzirom da je nedavno najavio svoj ostanak u Barceloni, a unatoč razočaranjima ipak pridobio nazad naklonost javnosti, Ivan bi trebao i sljedeću sezonu igrati na Camp Nouu te po peti put zajedno s Messijem krenuti u pohod na trostruku krunu: osvajanje Lige prvaka, Primere i Kupa kralja u istoj sezoni...