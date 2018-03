U HNS-u će poludjeti na Jeličićeve ironične izjave; Vrbanović ima najviše razloga za bijes

Stručni sukomentator HRT-a Joško Jeličić po običaju je bio 'oštar' u emisiji 'Stadion', ali ponajviše kada je pričao o Hrvatskom nogometnom savezu i ljudima koji rade u njemu

'Rijeka agresivna i okomita, vidjeli smo i dobru Lokomotivu i zato smo uživali, lijep travnjak, dobro popunjena Rujevica... No Kek i igrači još nisu svjesni koliko mogu.'

No idemo redom, prvo nogomet... Jeličić je bio oduševljen s utakmicom Rijeka – Lokomotiva (3:1).

'Utakmica je pokazala Dinamove probleme, stalno ponavljam ovo je pozitivna kritika, kao da se zadovoljavaju rezultatom i bodovnom prednošću te osvojenom titulom. U Dinamu do bodova dolaze individualnom kvalitetom, a ne kvalitetnom igrom. Meni je Slaven ostavio bolji dojam na Maksimiru nego na Poljudu, da su gosti imali bolji zadnji pas, pobijedili bi. Dinamo da bi bio konkurentiniji u Europi mora pokazati više kompaktnosti.'

No Jeličić nije uživao prikazanim na utakmici Dinamo – Slaven Belupo (1:0).

'Hoćemo li prekoračiti ovlasti ako komentiramo? Ne očekujem od Gradskog ureda za opću upravu ili Ministarstva uprave da bitno promjeni neke stvari. Da su imali volje i želje Vlada bi odavno napravila neke promjene u HNS-u. Međutim, sami odgovor HNS-a je apsurdan, simptomatičan i po meni čak i opasan. Nisu dvije godine provodili Zakon o sportu, a uz to ne poštuju instituciju Državnog ureda za sport odnosno sportsku inspekciju', pričao je Jeličić.

'S druge strane imam i razumijevanja ako je došlo do propusta jer ako znamo da je njihov najveći pravni ekspert i autoritet u HNS-u Damir Vrbanović malo zahrđao. Naime u zadnje vrijeme je često u Osijeku i onda je logično da dođe do takvih propusta. S druge strane on zna docirati po pitanju ekonomije jer je izgleda magistrirao na temu off-shore kompanija', ironično je zaključio Jeličić te tako sigurno izazvao bijes u HNS-u, a posebno kod prozvanog Vrbanovića.