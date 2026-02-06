U Grčkoj se ovo ne pamti: Evo što pišu navijači PAO-a nakon dolaska Jagušića u Atenu

Sponzor rubrike
Adriano Jagušić (20) i službeno je prešao iz Slaven Belupa u grčki Panathinaikos, potvrdio je klub iz Koprivnice. Riječ je o rekordnom izlaznom transferu u povijesti Slavena.
‘Adriano Jagušić, mladić koji je golovima i potezima u kratkom roku oduševio podravsku i hrvatsku javnost, više nije igrač Slaven Belupa. U rekordnom izlaznom transferu i dogovorom dvaju klubova, 20-godišnjak iz Kloštra Vojakovačkog u budućnosti će nositi zeleni dres grčkog velikana Panathinaikosa’, objavio je Slaven Belupo.
Koprivnički klub prihvatio je ponudu iz Atene, pa će jedan od ponajboljih igrača SuperSport HNL-a karijeru nastaviti u Grčkoj, gdje u petak ide na liječnički pregled. Slaven Belupo dobit će oko 5,2 milijuna eura fiksne odštete, dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse te 20 posto od buduće prodaje ofenzivca.
Oduševljenje navijača Panathinaikosa
Dolazak hrvatskog talenta izazvao je oduševljenje među navijačima Panathinaikosa, što se jasno vidi u komentarima ispod klupske objave na društvenim mrežama.
‘Odličan igrač! Dobrodošao’, ‘Pokaži svima kakav si igrač’, ‘Benitez, želimo ga vidjeti u svakoj utakmici!’, ‘Ovo je prekretnica za nas’, ‘Hvala predsjedniče, konačno vrhunski transfer’, samo su neki od komentara oduševljenih navijača zelenih.
Hrvatski dragulj
Jagušić je za Slaven Belupo odigrao 67 utakmica, postigao 16 golova i upisao 10 asistencija. U aktualnoj sezoni SuperSport HNL-a zabio je sedam pogodaka i dodao četiri asistencije.
Panathinaikos je 20-struki grčki prvak, a momčad koju vodi Rafael Benitez prema Transfermarktu vrijedi 80,9 milijuna eura.
‘Možda se kod nas nije zadržao koliko bismo svi htjeli, ali se znanjem, ponašanjem i zalaganjem pobrinuo da ga se nikad ne zaboravi. Adriano, hvala na nezaboravnim trenucima i sretno u nastavku karijere. U svoju Plavu obitelj uvijek si dobrodošao’, poručili su iz Slavena u oproštaju.
Slavenov transferni rekord
Dosadašnji rekord Slavena Belupa bio je transfer Nikole Katića u Rangers za 2,28 milijuna eura. Slijedi Mato Jajalo, za kojeg je Siena platila dva milijuna eura, dok je treći na toj ljestvici Lovro Zvonarek s 1,8 milijuna eura, bez uključenih bonusa. Jagušićev odlazak u Panathinaikos taj je rekord uvjerljivo nadmašio.