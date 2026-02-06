U Grčkoj se ovo ne pamti: Evo što pišu navijači PAO-a nakon dolaska Jagušića u Atenu

‘Adriano Jagušić, mladić koji je golovima i potezima u kratkom roku oduševio podravsku i hrvatsku javnost, više nije igrač Slaven Belupa. U rekordnom izlaznom transferu i dogovorom dvaju klubova, 20-godišnjak iz Kloštra Vojakovačkog u budućnosti će nositi zeleni dres grčkog velikana Panathinaikosa’, objavio je Slaven Belupo.

Koprivnički klub prihvatio je ponudu iz Atene, pa će jedan od ponajboljih igrača SuperSport HNL-a karijeru nastaviti u Grčkoj, gdje u petak ide na liječnički pregled. Slaven Belupo dobit će oko 5,2 milijuna eura fiksne odštete, dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse te 20 posto od buduće prodaje ofenzivca.

Oduševljenje navijača Panathinaikosa

Dolazak hrvatskog talenta izazvao je oduševljenje među navijačima Panathinaikosa, što se jasno vidi u komentarima ispod klupske objave na društvenim mrežama.

‘Odličan igrač! Dobrodošao’, ‘Pokaži svima kakav si igrač’, ‘Benitez, želimo ga vidjeti u svakoj utakmici!’, ‘Ovo je prekretnica za nas’, ‘Hvala predsjedniče, konačno vrhunski transfer’, samo su neki od komentara oduševljenih navijača zelenih.