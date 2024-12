'U finalu me dočekao bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Zato nisam htio igrati'

Jerko Marinić Kragić, Nikola Tomičić i Josip Božinović finale su gledali iz prvog reda.

'Uvijek se odazivam humanitarnim akcijama, ovo je predivna stvar i došao sam unatoč snježnom nevremenu pomoći skupiti sredstva za djecu kojoj su ona prijeko potrebna. Na koncu me dočeka scena koja nije normalna, dočeka me bjegunac od hrvatskog pravosuđa, malo je ružno i što se mene tiče to je razlog zbog kojeg nisam nastupio u finalu, zbog svojih uvjerenja.

Krivo mi je, ali dok takvi ljudi ovdje slobodno šeću i mogu igrati humanitarne turnire ja neću bio toga, polufinale sam odigrao ali u finalu sam navijao s tribina za svoju ekipu', izjavio je za Dalmatinski portal hrvatski vaterpolski reprezentativac i igrač splitskog Jadrana Jerko Marinić Kragić, ali kojeg mnogi znaju i kao žestokog navijača Hajduka.