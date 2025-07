Glumac u usponu i sin poznatog trenera okupit će sportsku elitu. Kada vidite tko dolazi...

Ljubuški Teatar Fest od 18. do 24. kolovoza nudi tjedan ispunjen raznolikim sadržajem: od sportskih uzbuđenja do kulturnih i zabavnih događanja. Festival započinje humanitarnim LJTF All Stars 3x3 celebrity košarkaškim turnirom, koji već sada izaziva veliki interes javnosti i medija.

Na terenu smještenom u srcu grada, uz vrhunsku scenografiju, odmjerit će snage istaknuti predstavnici sporta, glazbe, filma i kazališta. Cilj turnira je plemenit - prikupljanje sredstava za unaprijed određenu humanitarnu svrhu. Brojni su već potvrdili svoj dolazak, dok mnogi drugi javno podržavaju projekt – što dovoljno govori o značaju samog događaja.

Među istaknutim sportkim imenima nalaze se: Damjan Rudež, Tarik Filipović, Zlatko Dalić, Slaven Bilić, Igor Štimac, Dubravko Šimenc, Marijo Tot, Alojzije Janković, Joško Jeličić, Vladan Alanović, Marin Rozić, Zoran Planinić, Ivano Pavlović, Mario Stanić, Stipe Pletikosa, Andy Bara, Franjo Arapović, Nikola Jurčević, Luka Cindrić, Ivan Bebek, Boris Kubla – i niz drugih poznatih lica s estrade.