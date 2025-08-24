MRŠAVI BOD

Loš početak Jurića u Atalanti: Doma remizirao s donedavnim drugoligašem

N.M.

24.08.2025 u 22:43

Ivan Jurić
Ivan Jurić Izvor: EPA / Autor: MICHELE MARAVIGLIA
Era Ivana Jurića na klupi Atalante nije dobro počela.

U prvom kolu Serie A, Atalanta je na domaćem terenu odigrala 1:1 s donedavnim drugoligašem Pisom čime Jurić definitivno ne može biti zadovoljan.

Nije dobro krenulo za Atalantu koja je u 26. minuti pala u zaostatak. Tada je nes(p)retan autogol zabio stoper Isak Hien. U prvih 45 minuta Atalanta nije dobro igrala te se Pisa lakoćom branila.

U nastavku se stanje na terenu ipak promijenilo te su domaćini bolje zaigrali. Stvarali su pregršt prilika, a jednu od njih realizirao je Scamacca u 50. minuti. Do kraja susreta je Atalanta propustila još mnogo toga te se morala zadovoljiti bodom.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je za domaćina igrao do 71. minute. U idućem kolu Atalanta će na gostovanje kod Parme, dok će Pisa dočekati Romu.

