Argentinski reprezentativac čestitao Španjolskoj, a onda poslao oštru poruku kritičarima

Argentinski branič morao je napustiti teren već u 44. minuti zbog ozljede, a njegov izlazak dodatno je otežao posao momčadi Lionela Scalonija, koja je na kraju izgubila nakon produžetaka.

Martínez je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama zahvalio svim ljudima koji su pratili reprezentaciju na putu do još jednog finala.

'Boli me duša jer nismo uspjeli donijeti pehar koji smo svi željeli, ali istodobno osjećam golemi ponos zbog ovog dresa, svojih suigrača, stručnog stožera, čelnika Saveza, liječničke službe, kuhara, ekonomata i svake osobe koja je sudjelovala kako bi sve funkcioniralo na najbolji mogući način', napisao je Martínez.

Posebno se obratio argentinskim navijačima.

'Iznad svega, ponosan sam na vas. Poslali ste nam svu svoju ljubav, snagu i strast koja nas toliko obilježava. Nadam se da će zajedništvo cijele zemlje potrajati', poručio je.

Martínez je sportski čestitao i novim svjetskim prvacima.

'Želim čestitati Španjolskoj na zasluženom naslovu', napisao je.