Argentinski reprezentativac čestitao Španjolskoj, a onda poslao oštru poruku kritičarima

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Argentinski reprezentativac čestitao Španjolskoj, a onda poslao oštru poruku kritičarima

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 22.07.2026 07:42
  • Objavljeno 22.07.2026 u 07:42
Lisandro Martinez
Lisandro Martinez Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf/EPA
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Lisandro Martínez oglasio se nakon bolnog poraza Argentine od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva.

Argentinski branič morao je napustiti teren već u 44. minuti zbog ozljede, a njegov izlazak dodatno je otežao posao momčadi Lionela Scalonija, koja je na kraju izgubila nakon produžetaka.

Martínez je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama zahvalio svim ljudima koji su pratili reprezentaciju na putu do još jednog finala.

'Boli me duša jer nismo uspjeli donijeti pehar koji smo svi željeli, ali istodobno osjećam golemi ponos zbog ovog dresa, svojih suigrača, stručnog stožera, čelnika Saveza, liječničke službe, kuhara, ekonomata i svake osobe koja je sudjelovala kako bi sve funkcioniralo na najbolji mogući način', napisao je Martínez.

Posebno se obratio argentinskim navijačima.

'Iznad svega, ponosan sam na vas. Poslali ste nam svu svoju ljubav, snagu i strast koja nas toliko obilježava. Nadam se da će zajedništvo cijele zemlje potrajati', poručio je.

Martínez je sportski čestitao i novim svjetskim prvacima.

'Želim čestitati Španjolskoj na zasluženom naslovu', napisao je.

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Nakon toga poslao je poruku kritičarima Argentine.

'Zapamtite: Pad velikih sreća je osrednjih', dodao je argentinski reprezentativac.

Za kraj je naglasio da izgubljeno finale ne može poništiti sve ono što je Argentina napravila tijekom turnira.

'Rezultat ne određuje vrijednost puta koji smo prošli. Suočili smo se s brojnim problemima, ostvarili ono što se činilo nemogućim i nikada nismo tražili izgovore. Uvijek smo pronalazili razloge za nastavak borbe', poručio je.

Zaključio je da mu je nastup za Argentinu i dalje jedna od najvećih časti.

'Branili smo svoje boje mnogo dalje od samog terena i zajedno s obiteljima te uz bezuvjetnu podršku svih Argentinaca doživjeli nezaboravne trenutke. Uvijek će mi biti golema čast predstavljati vas.'

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