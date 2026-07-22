Blatter napao predsjednika FIFA-e i poslao poruku navijačima

'Uništavaju nogometnu industriju koja stvara desetke tisuća radnih mjesta zbog događaja u kojem sudjeluje manjina igrača. Treba nam manje reprezentativnih utakmica i veća zaštita nacionalnog nogometa na svim razinama. Donose neodgovorne odluke', poručio je.

'Povećavanje broja reprezentacija nema nikakvog smisla. Nogometna industrija nije samo Svjetsko prvenstvo i ne može se sve vrtjeti oko njega. Nacionalna natjecanja održavaju ovaj sport', rekao je Tebas za Gazzettu dello Sport.

Tebas je samo dan nakon španjolskog osvajanja naslova optužio Infantina da svojim odlukama 'uništava nogometnu industriju'. Posebno se protivi ideji prema kojoj bi Svjetsko prvenstvo 2030. moglo biti prošireno s 48 na čak 64 reprezentacije.

Tebas smatra da bi Infantino trebao podnijeti ostavku, ali ne vjeruje da će se to dogoditi. Tvrdi da aktualni predsjednik FIFA-e ima snažnu podršku nacionalnih saveza te da mu se nitko ozbiljan ne želi suprotstaviti na izborima.

'Njegovo je vrijeme završilo. Ipak, sustav ga podržava. Nema protukandidata jer se nitko ne želi kandidirati samo kako bi izgubio. Riječ je o sustavu koji je truo u svojoj srži', rekao je Tebas.

Blatter poslao poruku navijačima

Kritikama se priključio i Infantinov prethodnik Sepp Blatter. Pozvao je navijače, igrače i nacionalne saveze da 'vrate nogomet njegovim korijenima pod novim vodstvom'.

Blatter smatra da je FIFA tijekom posljednjeg Svjetskog prvenstva izgubila dio vjerodostojnosti te da su politički i komercijalni interesi previše zasjenili samu igru.

Tebas je izdvojio i slučaj američkog napadača Folarina Baloguna. FIFA-ino Disciplinsko povjerenstvo suspendiralo mu je kaznu od jedne utakmice, čime mu je omogućen nastup protiv Belgije u osmini finala, a odluka je donesena nakon što je Donald Trump nazvao Infantina.

FIFA je tvrdila da je povjerenstvo postupalo neovisno i odluku donijelo na temelju pravilnika i okolnosti slučaja. Tebas, međutim, smatra da je cijela situacija bila iznimno ozbiljna.

'Imali su sreće što je Belgija izbacila SAD. Da su Amerikanci prošli, mogao je nastati skandal koji bi Infantina stajao funkcije. Ovako su sve mogli zakopati. A takve su stvari samo vrh ledenog brijega', rekao je.

Infantino je na čelu FIFA-e od 2016. godine, a očekuje se da će se u ožujku ponovno kandidirati za novi mandat. Mogao bi treći put zaredom ostati bez protukandidata, unatoč sve glasnijim kritikama na račun širenja natjecanja, prenatrpanog kalendara i snažnog okretanja komercijalnim interesima.