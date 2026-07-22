U momčad su uvrstili i jednog čovjeka koji uopće nije nastupio na turniru - člana argentinskog stožera Roberta Ayalu, zbog udarca Daniju Olmu nakon finala. Za trenera najvećeg razočaranja izabrali su njemačkog izbornika Juliana Nagelsmanna.

Ovo je najgorih 11 Svjetskog prvenstva prema izboru Gazzette dello Sport:

Vratar: Fernando Muslera

Četrdesetogodišnji Urugvajac napravio je velike pogreške protiv Saudijske Arabije, Zelenortskih Otoka i Španjolske te je nizom loših reakcija izravno naštetio svojoj reprezentaciji.

Desni branič: Kalidou Koulibaly

Iskusni kapetan Senegala razočarao je protiv Francuske i Norveške, nakon čega je izgubio mjesto u momčadi i ostatak prvenstva uglavnom proveo na klupi.

Stoper: Roberto Ayala

Scalonijev pomoćnik uvršten je zbog jednog od najružnijih poteza turnira - nakon izgubljenog finala udario je Danija Olma u lice.

Lijevi branič: Theo Hernandez

Francuz je prvenstvo počeo loše, izgubio mjesto u prvih 11, a zatim u utakmici za treće mjesto protiv Engleske potpuno podbacio i bio zamijenjen već na poluvremenu.

Desno krilo: Agustín Canobbio

Urugvajac je turnir zaključio brutalnim startom na Pauu Cubarsíju, kontaktom sa sucem i pokušajem izazivanja tučnjave nakon isključenja.

Vezni igrač: Hakan Çalhanoğlu

Kapetan Turske nije uspio povesti momčad koja je ispala nakon samo dvije utakmice, a Gazzetta smatra da zbog svog statusa snosi veću odgovornost od ostalih.

Vezni igrač: Vitinha

Od čovjeka koji je dominirao u dresu PSG-a očekivalo se da vodi Portugal, ali je na Svjetskom prvenstvu djelovao bezidejno, prosječno i daleko od razine najboljeg veznjaka svijeta.

Lijevo krilo: Assim Madibo

Kataranin je u susretu s Kanadom teškim startom slomio nogu Ismaëlu Konéu, premda je i sam bio vidno potresen kada je shvatio kakve je posljedice izazvao.

Ofenzivni vezni: Ajdin Hrustić

Australska desetka prije utakmice tvrdila je da je spremna pucati jedanaesterce, no u raspucavanju protiv Egipta odgovornost su preuzeli mlađi i manje iskusni suigrači.

Ofenzivni vezni: Leroy Sané

Sané je bio simbol blijede i bezopasne Njemačke, a turnir je završio bez ozbiljnog utjecaja na igru prije nego što ga je Nagelsmann zamijenio u porazu od Paragvaja.

Napadač: Cristiano Ronaldo

Portugalac je zabio tri gola, ali je protiv najvećih suparnika izgledao pasivno i daleko od nekadašnje razine, dok su Messi, Haaland i Kane obilježavali završnicu turnira.

Izbornik: Julian Nagelsmann

Njemačka je pod njegovim vodstvom postala najveće razočaranje prvenstva, izgubila utakmice protiv Ekvadora i Paragvaja te ispala već u prvoj rundi nokaut-faze.