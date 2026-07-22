Svjetsko prvenstvo potpuno promijenilo utrku za Zlatnu loptu: Na vrhu nisu ni Messi ni Yamal

Svjetsko prvenstvo nije razjasnilo utrku za Zlatnu loptu, nego ju je dodatno zakompliciralo. Nekoliko igrača koji su prije turnira slovili kao glavni favoriti nije opravdalo očekivanja, dok su se zahvaljujući sjajnim nastupima u Sjevernoj Americi u borbu uključila nova imena.

Među najvećim gubitnicima turnira nalaze se pojedini igrači Paris Saint-Germaina. Vitinha je prije početka Svjetskog prvenstva bio jedan od ozbiljnih kandidata za prestižnu nagradu, no Portugal je ispao već u osmini finala protiv Španjolske, a njegov učinak nije bio na razini koja se očekuje od mogućeg najboljeg nogometaša svijeta. S druge strane, španjolski naslov snažno je podigao izglede Laminea Yamala i Rodrija. Yamal je bio jedan od ključnih igrača nove svjetske prvakinje, dok je Rodri proglašen najboljim igračem turnira.

Prema aktualnim procjenama Betfaira, vodeći kandidat za Zlatnu loptu ipak je Harry Kane. Engleski napadač iza sebe ima iznimno kompletnu sezonu: S Bayernom je osvajao trofeje, Englesku je predvodio do trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu, a u 51 nastupu postigao je čak 61 pogodak. Kaneu se trenutačno daje 19,5 posto izgleda za osvajanje nagrade. Odmah iza njega nalazi se Lamine Yamal s 15,78 posto, dok je Lionel Messi treći s 13,68 posto. Četvrto mjesto zauzima Kylian Mbappé s 11,4 posto, a Rodri je peti s 9,32 posto izgleda. Slijede Ousmane Dembélé i Jude Bellingham s po 3,42 posto, a zatim Michael Olise, Erling Haaland i Hviča Kvarachelia.