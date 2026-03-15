Trener Rijeke nakon debakla protiv Istre otkrio zašto Toni Fruk nije igrao

Rijeka je na Rujevici u 26. kolu SuperSport HNL-a doživjela iznenađujući i težak 2:0 poraz od Istre 1961. Susret je komentirao trener Victor Sanchez
Pokušao je trener Rijeke Victor Sanchez odmoriti neke svoje igrače i sačuvati ih za uzvratnu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga u četvrtak. No, sad je jasno da to nije bila dobra ideja jer je na Rujevici doživio iznenađujući 2:0 poraz od Istre 1961.
'Što se tiče stvorenih prilika i onih koje smo dopustili suparniku, mislim da imamo sličan obrazac i analizu kao na prošloj utakmici protiv Strasbourga. U obje smo utakmice primili po dva gola zbog vlastitih pogrešaka, individualnih propusta koje su naši protivnici iskoristili. To su situacije koje možemo i moramo izbjeći. No, to je nogomet, kada napraviš takve pogreške, suparnik ih kazni', kazao je Sanchez i dodao:
'Stvarali smo šanse, ali rezultat je izostao, to je nogomet. Istra je iskoristila naše pogreške u prvih deset minuta. Smatram da su učinili vrlo malo da bi pobijedili u ovoj utakmici, ali nogomet se tako igra. Njihova vrlina bila je čvrsta obrana i sposobnost da kazne naše propuste. Bili su daleko učinkovitiji od nas u završnici. Mi smo nizali prilike, ali nismo uspjeli zabiti. To je ukratko rezime utakmice.'
Rijeka je stvorila puno prilika, ali napadači su se pošteno ispromašivali...
'Stvorili smo pregršt izvrsnih prilika za pobjedu. Baš kao i protiv Strasbourga, promašivali smo. Po mom mišljenju, ovdje nije riječ o imenima. Kreiramo šanse za sve naše napadače, tako da nije trenutak za isticanje ili upiranje prstom u bilo koga. Stalno naglašavam da računamo na sve igrače, svima dajemo minutažu. Sve dobro i loše radimo zajedno. Zajedno griješimo, zajedno stvaramo prilike, zajedno zabijamo, a ponekad, eto, zajedno i promašujemo. Nije stvar u pojedincima', kaže Sanchez koji je protiv Istre na klupi za pričuve ostavio svog najboljeg igrača Tonija Fruka.
Otkrio je na kraju Sanchez u čemu je problem s Frukom...
'Fruk je malo bolestan pa smo ga poštedjeli kako bi bio spreman za Strasbourg. Za Francuze počinjemo pripreme odmah jer za nas je taj uzvrat veliki izazov. Dat ćemo sve od sebe da obradujemo navijače i nas same', zaključio je Sanchez.