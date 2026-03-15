Trener Rijeke nakon debakla protiv Istre otkrio zašto Toni Fruk nije igrao

Pokušao je trener Rijeke Victor Sanchez odmoriti neke svoje igrače i sačuvati ih za uzvratnu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga u četvrtak. No, sad je jasno da to nije bila dobra ideja jer je na Rujevici doživio iznenađujući 2:0 poraz od Istre 1961.

'Što se tiče stvorenih prilika i onih koje smo dopustili suparniku, mislim da imamo sličan obrazac i analizu kao na prošloj utakmici protiv Strasbourga. U obje smo utakmice primili po dva gola zbog vlastitih pogrešaka, individualnih propusta koje su naši protivnici iskoristili. To su situacije koje možemo i moramo izbjeći. No, to je nogomet, kada napraviš takve pogreške, suparnik ih kazni', kazao je Sanchez i dodao:

'Stvarali smo šanse, ali rezultat je izostao, to je nogomet. Istra je iskoristila naše pogreške u prvih deset minuta. Smatram da su učinili vrlo malo da bi pobijedili u ovoj utakmici, ali nogomet se tako igra. Njihova vrlina bila je čvrsta obrana i sposobnost da kazne naše propuste. Bili su daleko učinkovitiji od nas u završnici. Mi smo nizali prilike, ali nismo uspjeli zabiti. To je ukratko rezime utakmice.'