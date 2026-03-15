Martin Baturina odigrao sjajnu utakmicu, a Como je preokretom pobijedio Romu

Hrvatski nogometaši Martin Baturina i Ivan Smolčić odigrali su čitavu utakmicu za Como koji je 2:1 domaćom pobjedom protiv Rome skočio na četvrto mjesto na ljestvici talijanskog prvenstva, a Smolčić je sudjelovao i u akciji za pobjednički gol.

Roma je povela iz jedanaesterca već u 7. minuti preko Malena, ali su Douvikas (59) i Diego Carlos (79) u nastavku preokrenuli.

Kod drugog gola je Smolčić pucao s desetak metara, golman Rome Svilar je uspio kratko odbiti, ali samo na nogu Diega Carlosa.

Jedan od najboljih u redovima Coma bio je Martin Baturina koji je u veznom redu odigrao još jednu sjajnu utakmicu, a Nikola Čavlina ostao je na klupi Coma.

Baturina je imao šest ključnih dodavanja, a ukupno je ostvario 41 točno dodavanje od 46 pokušaja. Imao je i devet osvojenih duela (od ukupno 16), izborio je pet prekršaja te imao tri uspješna driblinga (od ukupno pet).

SofaScore mu je dao ocjenu 7.6, istu kao i igraču utakmice Alexu Valleu.