Pogledajte kakve je nevjerojatne prilike promašio Duje Čop; kad te ne ide...

Rijeka je u 26. kolu SuperSport HNL-a iznenađujuće u na Rujevici izgubila 2:0 od Istre 1961. Momčad aktualnog prvaka imala je nekoliko čistih zicera, ali nisu napadači Rijeke uspjeli zabiti, a u promašajima se istaknuo baš onaj najiskusniji - Duje Čop

Tako je to kad te gol baš neće. I neće... Najiskusniji u redovima Rijeke, Duje Čop, pošteno se ispromašivao protiv Istre 1961. Sigurni samo da ni njemu samom nije jasno kako je zapucao dva čista zicera.

Prvi put u samoj završnici prvog poluvremena, u 44. minuti. Sjajno ga je proigrao Dantas, iskusni napadač bio je u izglednoj situaciji, ali je promašio cijeli gol!

Rijeka - Istra promašaj Čop 44. minuta Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Potom je na sličan način propustio zabiti i u 61. minuti.

Rijeka - Istra promašaj Čop 61. minuta Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Ovo definitivno nije bila njegova večer. Utakmica za brzi zaborav...

Rijeka - Istra 1961 0:2; SHNL, sažetak, 15.3.2026. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel