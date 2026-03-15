Pogledajte kakve je nevjerojatne prilike promašio Duje Čop; kad te ne ide...

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Rijeka je u 26. kolu SuperSport HNL-a iznenađujuće u na Rujevici izgubila 2:0 od Istre 1961. Momčad aktualnog prvaka imala je nekoliko čistih zicera, ali nisu napadači Rijeke uspjeli zabiti, a u promašajima se istaknuo baš onaj najiskusniji - Duje Čop
Tako je to kad te gol baš neće. I neće... Najiskusniji u redovima Rijeke, Duje Čop, pošteno se ispromašivao protiv Istre 1961. Sigurni samo da ni njemu samom nije jasno kako je zapucao dva čista zicera.
Prvi put u samoj završnici prvog poluvremena, u 44. minuti. Sjajno ga je proigrao Dantas, iskusni napadač bio je u izglednoj situaciji, ali je promašio cijeli gol!
Potom je na sličan način propustio zabiti i u 61. minuti.
Ovo definitivno nije bila njegova večer. Utakmica za brzi zaborav...