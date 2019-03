Predsjednik Osijeka najavio drastične poteze; Petar Bočkaj skupo će platiti svoj pijani eksces

Petar Bočkaj (22) u noći s petka na subotu izazvao prometnu nesreću u Osijeku nakon što se svojim Mercedesom zaletio u benzinsku postaju! Iz kluba su ekspresno reagirali, Bočkaj je već bivši, a predsjednik Osijeka Ivan Meštrović otkrio je što će sve poduzeti kako bi neodgovorni Pero Bombardero odgovarao za svoje, u najmanju ruku, nepromišljene postupke

'Pokazalo se da moje riječi iz otvorenog pisma kojima sam spominjao izdaju i izdajnike itekako stoje, iako su mi neki prigovorili da je to bilo pregrubo', započeo je predsjednik Osijeka Ivan Meštrović i nastavio:

'Imao je već četiri 'žuta kartona', za to i sebe smatram odgovornim... Ali, za ovakva i slična ponašanja ubuduće neće biti žutih kartona, nego odmah crveni!', odlučan je Meštrović koji je odlučio kako će Bočkaj biti 'ogledni primjer' za sve kojima bi nešto ovako možda u budućnosti moglo pasti na pamet. Pa da znaju što ih čeka...

'On je svojim ponašanjem bacio ljagu na ime i ugled kluba. On je prošle godine plaćen milijun i pol kuna, što je peterostruka plaća hrvatskog premijera i ovakvo ponašanje zaslužuje samo osudu', istaknuo je Meštrović koji je dodao i to i kako je ozlijeđena djelatnica benzinske postaje zaposlenica kompanije koja je na prioritetnoj listi Osijekovih sponzora.