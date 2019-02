Predsjednik Osijeka pobjesnio; evo što je sve poručio nakon poraza od Dinama

U derbiju 22. kola Hrvatski telekom Prve lige na Maksimiru je Dinamo nadigrao Osijek 3:0, a loša predstava gostujućih nogometaša najljutila je njihovog predsjednika Ivana Meštrovića

'Iskreno, znao sam da će doći i taj dan. Dan kada prvi puta nemam što reći u obranu igrača i trenera našeg Kluba. Razočaranje, izdaja, ljutnja, stid, bijes.... Sve je pomiješano. Točka prijeloma: E sada je dosta! Dosta s floskulama "nije problem izgubiti". Problem je izgubiti. Nismo ovdje da bismo se natjecali, nego pobijedili. Izgubiti na način na koji smo mi izgubili u Maksimiru nije samo problem. To je alarm! Alarm da se ne samo "probude" uljuljkani i ušuškani, jer to do sada nije imalo rezultata, već alarm da se odstrani maligno tkivo iz organizma zvanog NK Osijek. Dosta je bilo empatije prema nelojalnima. Dosta je bilo naglašene socijalne note prema ugroženima. Dosta je bilo toga da se pojedinci, pa makar bili i u većini, pokušaju motivirati samo „mrkvom“...'

'Dosta je bilo. Dosta je bilo neodgovornosti i neshvaćanja svoje uloge i posla u stopostotnom obimu. Kako bi izgledalo da ja svoj posao ne obavljam 100 posto angažiran? Da ga obavljam recimo s 30% što znači da svaki mjesec svima „sjedne“ samo 30% plaće. Ili da naši navijači obavljaju svoj posao samo 30 posto od onoga što se od njih očekuje? Da primjerice plate samo 30% cijene svojih ulaznica, da gledaju utakmicu do 27. minute i svi izađu sa stadiona… Kako bi to izgledalo? Nepojmljivo. Od danas ne dopuštam da nam ikada više izgleda pojmljivo kada igrači i treneri ne daju maksimum u ispunjenju svojih obveza, baš kao što to činimo svi mi u Klubu i oko njega. Pokrenuli smo grad, ali su trenutno oni koji su u najvećem fokusu zaostali za nama. Čekati ih nećemo, morat će uhvatiti naš tempo, a za to imaju još jako malo vremena. Ako ne stižu ili još gore ne žele stići, vjerujem da ima tko želi i može.'

Ivan Meštrović, predsjednik NK Osijek