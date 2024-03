Trener Hajduka stao u obranu Dinamovih igrača i progovorio o Perišićevom povratku

'Lokomotiva je momčad koja zaslužuje respekt, plasirali su se u polufinale Kupa i bore se za Europu, to dovoljno govori. Drugačija utakmica od ostalih, imaju dobar spoj mladosti i iskustva. Neke stvari rade ponajbolje u ligi. Protiv ovakvih momčadi poput Lokomotive moraš biti dobar u malim stvarima. Fokusiramo se na Lokomotivu kao najvažniju utakmicu', istaknuo je trener Bijelih Karoglan.

Upitan je i kada se vraća Ivan Perišić.

'Teško mi je reći. Iskreno, nema nitko točnu informaciju. Trenira pola dana, odvojen od ekipe. Vjerojatno ne zna ni on sam', rekao je Karoglan koji je prokomentirao i 'čišćenje kartona'.

'U nogometu postoji strategija i planovi. Meni je to realno, neću biti licemjer. Napravio sam to 100 puta, rade to i vani. Postoje puno gore stvari kod nas od toga', rekao je Karoglan i tako indirektno postavio štiti ispred Dinamovih igrača Dina Perića i Stefana Ristovskog koji su na utakmici sa Slaven Belupom s klupe 'zaradili' žute kartone te izborili 'prisilni odmor' protiv Rudeša i što je još važnije osigurali nastup u derbiju protiv Hajduka.

Dao je i svoj osvrt na Dinamovo ispadanje iz Europe

'Teško mi je to reći što to znači za HNL. Uvijek volim da hrvatski klubovi prođu dalje u Europi. Uspjeh ti nitko neće dati, moraš ga sam zaslužiti. Tako se pozicioniramo u ovoj utrci. Vidim da se provlači teza da su najbitnije velike utakmice, ali liga nosi velika iznenađenja. Bit će sigurno zanimljivo', zaključio je Karoglan.