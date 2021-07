Trener Dinama otkrio što je bio najveći problem 'modrima' na Cipru, te pohvalio navijače: To je ono što ledi krv u žilama...

Nogometaši Dinama slavili su i u uzvratnoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka, u gostima kod ciparske Omonije bilo je 1:0 za 'modre'. Pobjednički je gol zabio Luka Menalo, a igralo se po velikoj vrućini...

'Cilj je ispunjen i to je ono najvažnije. Teška utakmica, izuzetno teška utakmica u kojoj nam je najveći protivnik bio teren koji je bio izuzetno težak za kontrolu lopte. Trebate dva, tri dodira kako bi je iskontrolirali. Tu je onda patila naša brzina igre pa i tranzicija tako da je razumljivo da smo imali poteškoća', rekao je nakon susreta trener Dinama Damir Krznar i nastavio:

Dinamo u ovom susretu nije mogao računati na ozlijeđenog kapetana Arijana Ademija koji je ostao u Zagrebu...

'Sigurno da nam je bila u podsvijesti ozljeda Ademija jer on je taj inicijator naše energije, naše volje. On je taj koji diže igrače svojim primjerom, koji iz njih izvlači i ono što oni misle da nemaju u tom trenutku u sebi. Veseli me da i pored tog kapetana imamo i još drugih kapetana koji mogu podnijeti taj teret na svojim leđima. Čestitke svima', zadovoljno je zaključio Krznar koji je pohvalio Luku Menala, strijelca pobjedničkog gola:

'Izuzetno važan gol za njega, važan je i za nas u stožeru. Menalo je igrač dubine koja nam i nije najbolje oružje i često ju nemamo.'

Susret u Nicosiji igrao se po teškom, vrućem vremenu, ali i pred oko 7000 domaćih navijača. U Dinamu niti ne pamte kad su igrali pred tolikim auditorijem.