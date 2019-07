Trener Dinama Nenad Bjelica ima slatke brige, ali utakmica će se igrati u tužnom okruženju

Nogometaši Dinama i Nenad Bjelica u dobrom raspoloženju dočekuju uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija Lige prvaka protiv gruzijskog Saburtala

Utakmica je na rasporedu u utorak od 20 sati (Arenasport 1) na maksimirskom stadionu, a trener hrvatskog prvaka je na konferenciji za medije rekao da su ga igrači stavili pred slatke brige oko sastava svojim dosadašnjim igrama.

'Imam slatke brige koga staviti u prvih 11, koga uopće staviti u kadar od 18. Igrači su krivi za to. Svi koji su do sada igrali su ispunili moja očekivanja i stavljaju me pred slatke brige. Vjerujem da ću dobro izabrati, da ćemo odigrati dobru utakmicu i pobijediti', rekao je Bjelica uoči dvoboja u kojem će Dinamo braniti pobjedu 2-0 iz Tbilisija, ali je i upozorio da bi svako opuštanje moglo biti skupo.