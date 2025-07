Legenda Zvezde: Prosinečkog sam davio u svlačionici. Psovao sam mu majku

Biniš je u podcastu pričao o svojoj karijeri, a prisjetio se i suradnje na terenu s Prosinečkim. Legendarni hrvatski veznjak tad je imao samo 22 godine i bio je jedan od najboljih igrača Zvezde. Zabijao je i asistirao, a na njegovim asistencijama često je živio i sam Binić, koji je u Zvezdi igrao lijevog bočnog igrača.

'S Prosinečkim sam i danas veliki prijatelj. Mislim da sam ga u svlačionici desetak puta davio. Igramo utakmicu, on me pogleda, ja utrčim u prazan prostor, a on krene u dribling. Ja se vratim, ponovno otrčim u napad i opet - ista stvar. Tako šest puta. I sedmi put bek misli da mi više neće odigrati i on mi odigra', rekao je Binić i nastavio:

'Zabio sam gol, ali sam ga u svlačionici primio za vrat i zakucao u zid. 'Hoćeš li mi dodati jebem ti majku ili ću te ubiti', rekao sam mu. Trener nas gleda i ne može vjerovati'.